***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2021 16:29
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Balıkesir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Ali Yılmaz (266) 280 15 00 (266) 245 23 34 20.06.2008
Şişli Şubesi Şube Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Hüseyin Osman Büyükgöksu (212) 395 32 33 (212) 230 81 15 10.07.1996
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Osmanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 55.97
Zekiye Yolcubal Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1.5
Nurşen Osmanoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 11.55
SUDİ AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936775
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0333
|Açılış
|: 68,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 68,7100
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:057,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,04
|Açılış
|: 7,54
|
|Önceki Kapanış
|: 7,57
|
7,63
En Düşük
7,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3817
|8,3881
|% 0,40
|
|Euro
|10,2415
|10,2518
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,8428
|11,9022
|% 0,21
|
|Frank
|9,2760
|9,3319
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|13,68
|
|Altın Gr.
|508
|508
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|-2,13
|