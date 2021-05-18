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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 16:29



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Balıkesir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Ali Yılmaz (266) 280 15 00 (266) 245 23 34 20.06.2008
Şişli Şubesi Şube Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Hüseyin Osman Büyükgöksu (212) 395 32 33 (212) 230 81 15 10.07.1996

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Osmanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 55.97
Zekiye Yolcubal Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1.5
Nurşen Osmanoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 11.55
SUDİ AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936775


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MZHLD 29,30 289.863 % 0,00  
NUHCM 54,00 9.706.288 % 0,00  
YGYO 1,21 15.046.946 % 0,00  
PETKM 6,26 455.207.600 % 0,00  
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Sterlin 11,8428 11,9022 % 0,21  
Frank 9,2760 9,3319 % 0,08  
Riyal 2,2289 2,2401 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 13,68  
Altın Gr. 508 508 5,59  
Cumhuriyet 3.314 3.364 9,00  
Tam 3.320 3.408 36,17  
Yarım 1.605 1.648 17,50  
Çeyrek 805 824 8,75  
Gümüş.Ons 27,94 27,97 -0,22  
Gümüş Gr. 7,54 7,54 -0,03  
B. Petrol 66,58 66,58 -2,13  
Seans Raporu 18:05
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