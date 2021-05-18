***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiBalıkesir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Ali Yılmaz (266) 280 15 00 (266) 245 23 34 20.06.2008Şişli Şubesi Şube Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Hüseyin Osman Büyükgöksu (212) 395 32 33 (212) 230 81 15 10.07.1996Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Mehmet Osmanoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 55.97Zekiye Yolcubal Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1.5Nurşen Osmanoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 11.55SUDİ AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936775BIST