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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2021 15:05



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mehmet Osmanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Zekiye Yolcubal Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı
Reyhan Yolcubal Mali ve İdari İşler Müdürü
Ömer Faruk İlba Borsa İşlemler Müdürü
Evren Kethüda Sınırlı Saklama Müdürü
Ozan Şulha Yatırım Danışmanı Müdürü
Yiğit Engiz Kurumsal Finansman Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938387


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,19 24.649.445 % 10,00  
TUCLK 10,72 64.681.834 % 9,95  
KAPLM 22,32 4.458.657 % 9,95  
CASA 150,00 628.150 % 8,70  
SNKRN 29,76 326.718 % 8,22  
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15:10 Alış Satış %  
Dolar 8,4451 8,4469 % -0,11  
Euro 10,3185 10,3230 % 0,07  
Sterlin 11,9253 11,9851 % 0,17  
Frank 9,3510 9,4074 % -0,30  
Riyal 2,2445 2,2558 % -0,15  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -1,69  
Altın Gr. 514 514 -1,97  
Cumhuriyet 3.400 3.452 -18,00  
Tam 3.381 3.468 -19,26  
Yarım 1.634 1.678 -9,31  
Çeyrek 820 839 -4,66  
Gümüş.Ons 27,65 27,68 -0,02  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 -0,04  
B. Petrol 68,03 68,03 -0,70  
Seans Raporu 15:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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