***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.05.2021 15:05
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mehmet Osmanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Zekiye Yolcubal Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı
Reyhan Yolcubal Mali ve İdari İşler Müdürü
Ömer Faruk İlba Borsa İşlemler Müdürü
Evren Kethüda Sınırlı Saklama Müdürü
Ozan Şulha Yatırım Danışmanı Müdürü
Yiğit Engiz Kurumsal Finansman Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938387
BIST
15:101.412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -14,93
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:108,4469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:1010,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:10513,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,76
|Açılış
|: 513,95
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler15:10
|YAYLA
|3,19
|24.649.445
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.681.834
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.657
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.378.322
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.802.270
|% -9,95
|
|DERHL
|5,98
|42.400.476
|% -9,12
|
|ISGSY
|12,40
|48.176.545
|% -9,09
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,29
|1.173.112.787
|% 1,84
|
|GARAN
|8,02
|708.997.169
|% -1,35
|
|CANTE
|8,10
|456.068.129
|% -2,64
|
|TUPRS
|97,95
|383.157.721
|% -1,26
|
|KOZAL
|123,50
|377.033.242
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,15
|342.683.542
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,86
|281.565.660
|% -2,11
|
|THYAO
|13,29
|1.173.112.787
|% 1,84
|
|GARAN
|8,02
|708.997.169
|% -1,35
|
|DOHOL
|2,95
|200.435.530
|% -1,34
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4451
|8,4469
|% -0,11
|
|Euro
|10,3185
|10,3230
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9253
|11,9851
|% 0,17
|
|Frank
|9,3510
|9,4074
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,15
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,69
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.381
|3.468
|-19,26
|
|Yarım
|1.634
|1.678
|-9,31
|
|Çeyrek
|820
|839
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,03
|68,03
|-0,70
|