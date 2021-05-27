***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMehmet Osmanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı - Genel MüdürZekiye Yolcubal Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür YardımcısıAbdullah Emre Birkan Genel Müdür YardımcısıReyhan Yolcubal Mali ve İdari İşler MüdürüÖmer Faruk İlba Borsa İşlemler MüdürüEvren Kethüda Sınırlı Saklama MüdürüOzan Şulha Yatırım Danışmanı MüdürüYiğit Engiz Kurumsal Finansman Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938387BIST