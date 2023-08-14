***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 11:14
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mehmet Osmanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Zekiye Yolcubal Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı
Haydar Çakır Mali ve İdari İşler Müdürü
Ömer Faruk İlba Borsa İşlemler Müdürü
Evren Kethüda Sınırlı Saklama Müdürü
Ozan Şulha Yatırım Danışmanı Müdürü
Basri Uğur Konuk Kurumsal Finansman Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184999
BIST
'
11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERCN
|39,38
|58.262.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,70
|46.862.150
|% -3,84
|
|BRKVY
|42,36
|18.088.763
|% -3,73
|
|DOCO
|3.371,00
|39.121.368
|% -3,58
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|ASTOR
|138,40
|4.381.412.336
|% 7,04
|
|THYAO
|265,30
|3.787.006.562
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.649.827.561
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.472.348.075
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,38
|1.059.797.350
|% 6,31
|
|YKBNK
|16,28
|2.078.367.066
|% 3,30
|
|PETKM
|19,44
|2.430.786.522
|% 2,75
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|SKBNK
|3,84
|488.687.456
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0449
|27,0505
|% 0,32
|
|Euro
|29,6229
|29,6345
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.137
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.585
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,09
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
11:49
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12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
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12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında