GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.02.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

 
İstanbul, 28.02.2020
                       
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 28/02/2020
Karar Sayısı: 2020/12
 
Şirketimizin 01 Ocak- 31 Aralık 2019 yılı  hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, mali tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki  görev  ve  sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait mali tablolar
 ve eklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
 içermemektedir.
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin
 aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,
PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş.
 
 
 
 
                                                     
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.   GENEL MÜDÜR
 REYHAN YOLCUBAL        MEHMET OSMANOĞLU
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822707


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:29107.261
Değişim :  -2,86% |  -3.156,88
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.261 En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 26,30 13.007.148 % 13,69  
OYAYO 3,74 21.907.508 % 10,65  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
AKSEN 3,84 21.083.471 % 9,40  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9863 8,0263 % 0,20  
Frank 6,4219 6,4606 % 0,79  
Riyal 1,6518 1,6601 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.626 1.627 -10,57  
Altın Gr. 326 326 -0,29  
Cumhuriyet 2.170 2.202 -6,00  
Tam 2.151 2.205 -13,71  
Yarım 1.040 1.067 -6,63  
Çeyrek 522 533 -3,32  
Gümüş.Ons 17,19 17,24 -0,43  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 -0,07  
B. Petrol 50,41 50,41 -1,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru