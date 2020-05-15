PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3682
|8,4102
|% 0,45
|Frank
|7,0692
|7,1118
|% -0,07
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% -0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-9,47
|Altın Gr.
|383
|384
|-3,39
|Cumhuriyet
|2.465
|2.511
|-8,00
|Tam
|2.538
|2.576
|-8,30
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,10
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,43
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|2,69
Seans Raporu
- 17:59CELHA Yüzde 6.40 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 553 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TUPRS, YKBNK
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PGSUS, TAVHL
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2107, 69 artarak (% 2.27 ) 95, 118
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, KLGYO, EGGUB, TKURU, SERVE, SELGD, DIRIT