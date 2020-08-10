***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 10:52
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
2020/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İstanbul, 10.08.2020
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
Finansal Tablo ve Eklerinin Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 10.08.2020
Karar Sayısı: 2020/29
Şirketimizin 01 Ocak-30 Haziran 2020 yılı hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak – 30 Haziran 2020 hesap dönemine ait mali tablolar
ve eklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermemektedir.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin
aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜR
REYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867138
BIST