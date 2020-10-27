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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2020 10:55
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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
2020/35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                             İstanbul,  27.10.2020
 
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Eklerinin  Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 27.10.2020
Karar Sayısı: 2020/35
 
Şirketimizin 01 Ocak-30 Eylül 2020 yılı  hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki   görev   ve  sorumluluk  alanımıza  sahip  olduğumuz  bilgiler  çerçevesinde,  01 Ocak – 30 Eylül 2020  hesap dönemine ait mali tablolar 
ve eklerinde bulunan  mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması  sonucunu  doğurabilecek  herhangi  bir  eksiklik
içermemektedir.
 
Şirketteki görev  ve  sorumluluk  alanımıza  sahip  olduğumuz bilgiler  çerçevesinde  ilgili  tebliğ  uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin
aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş.
 
 
 
 
 
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.                 GENEL MÜDÜR
   REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884270


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KARTN 1.498,20 97.643.404 % 10,00  
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Altın Gr. 499 499 4,24  
Cumhuriyet 3.299 3.349 25,00  
Tam 3.283 3.365 20,51  
Yarım 1.587 1.628 9,92  
Çeyrek 796 814 4,96  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 0,04  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,08  
B. Petrol 41,10 41,10 0,27  
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