Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.03.2021 12:43



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2021
Karar Sayısı
2021/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                        
 
İstanbul, 29.03.2021
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 29/03/2021
Karar Sayısı: 2021/13
 
Şirketimizin 01 Ocak- 31 Aralık 2020 yılı  hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, mali tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki   görev   ve   sorumluluk   alanımıza   sahip   olduğumuz   bilgiler çerçevesinde,       01 Ocak – 31 Aralık 2020  hesap dönemine  ait  mali  tablolar  ve  eklerinde  bulunan  
mali konulardaki bilgiler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Şirketteki   görev   ve   sorumluluk   alanımıza   sahip   olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  ilgili  tebliğ  uyarınca  hazırlanan  finansal tabloların,  şirketimizin  aktiflerini,  pasiflerini,
finansal  durumunu , kar  ve  zararı  ile  ilgili  gerçeği,  Yönetim Kurulu  Faaliyet Raporunun  işin  gelişim  ve  performansını  ve   işletmenin   finansal   durumunu ,   karşı karşıya    
olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.           GENEL MÜDÜR
  REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921391


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:021.395
Değişim :  0,95% |  13,14
Açılış :  1.386  
Önceki Kapanış :  1.382  
En Yüksek
1.397 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler14:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 50,40 179.631.613 % 10,00  
AYES 12,87 625.352 % 10,00  
LUKSK 73,20 4.648.675 % 9,99  
RTALB 25,36 142.911.404 % 9,97  
CMBTN 306,60 6.319.639 % 9,97  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Dolar 8,1739 8,1778 % 1,21  
Euro 9,5600 9,5700 % 1,11  
Sterlin 11,2621 11,3186 % 1,36  
Frank 8,6558 8,7079 % 1,01  
Riyal 2,1719 2,1828 % 1,11  
daha fazla
14:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -5,41  
Altın Gr. 453 454 3,42  
Cumhuriyet 2.995 3.040 26,00  
Tam 2.980 3.057 30,57  
Yarım 1.440 1.479 14,79  
Çeyrek 722 739 7,39  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,22  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 65,01 65,01 0,58  
Seans Raporu 14:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru