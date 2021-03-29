***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/03/2021Karar Sayısı2021/13Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıİstanbul, 29.03.2021SERMAYE PİYASASI KURULUARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİBAŞKANLIĞIANKARASermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,Karar Tarihi: 29/03/2021Karar Sayısı: 2021/13Şirketimizin 01 Ocak- 31 Aralık 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, mali tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde bulunanmali konulardaki bilgiler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tabloların, şirketimizin aktiflerini, pasiflerini,finansal durumunu , kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişim ve performansını ve işletmenin finansal durumunu , karşı karşıyaolduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.ŞMALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜRREYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921391BIST