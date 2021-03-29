***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.03.2021 12:43
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2021
Karar Sayısı
2021/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İstanbul, 29.03.2021
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 29/03/2021
Karar Sayısı: 2021/13
Şirketimizin 01 Ocak- 31 Aralık 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, mali tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde bulunan
mali konulardaki bilgiler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tabloların, şirketimizin aktiflerini, pasiflerini,
finansal durumunu , kar ve zararı ile ilgili gerçeği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişim ve performansını ve işletmenin finansal durumunu , karşı karşıya
olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş
MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜR
REYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921391
BIST