***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/05/2021Karar Sayısı2021/23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıİstanbul, 28.05.2021T.C.SERMAYE PİYASASI KURULUARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİBAŞKANLIĞIANKARASermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Finansal Tablo ve Eklerinin Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,Karar Tarihi: 28.05.2021Karar Sayısı: 2021/23Şirketimizin 01 Ocak-31 Mart 2021 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde , 01 Ocak – 31 Mart 2021 hesap dönemine ait mali tablolar veeklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olmas ı sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklikiçermemektedir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar , şirketimizinaktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.ŞMALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜRREYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938663BIST