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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.05.2021 14:37



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2021
Karar Sayısı
2021/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                    
İstanbul,  28.05.2021
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
Finansal Tablo ve Eklerinin  Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 28.05.2021
Karar Sayısı: 2021/23
Şirketimizin 01 Ocak-31 Mart 2021 yılı  hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
Şirketteki görev ve sorumluluk  alanımıza  sahip  olduğumuz  bilgiler  çerçevesinde , 01 Ocak – 31 Mart 2021 hesap dönemine ait mali tablolar ve
eklerinde  bulunan  mali  konulardaki  bilgiler,  gerçeğe  aykırı  bir  açıklama  ya da  yanıltıcı  olmas ı sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermemektedir.
Şirketteki  görev  ve sorumluluk alanımıza sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde  ilgili  tebliğ  uyarınca  hazırlanan  finansal tablolar , şirketimizin
aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.           GENEL MÜDÜR
  REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
  
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938663


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Tam 3.434 3.523 49,53  
Yarım 1.660 1.704 23,96  
Çeyrek 833 852 11,98  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,15  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 0,05  
B. Petrol 69,54 69,54 0,34  
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