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***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2021 10:31



***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
2021/40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

 İstanbul,  27.10.2021
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Eklerinin  Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 27.10.2021
Karar Sayısı: 2021/40
 
Şirketimizin 01 Ocak- 30 Eylül 2021 yılı  hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmemiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki  görev  ve  sorumluluk  alanımıza  sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde,  01 Ocak – 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait mali tablolar
ve eklerinde bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı  olması  sonucunu  doğurabilecek  herhangi bir eksiklik
içermemektedir.
Şirketteki   görev   ve   sorumluluk   alanımıza   sahip   olduğumuz   bilgiler   çerçevesinde   ilgili   tebliğ   uyarınca   hazırlanan  finansal tablolar,
şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                                     
 Saygılarımızla,
 PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş.
 
 
 
 
 
MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.                 GENEL MÜDÜR
    REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972685


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Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,28  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,11  
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