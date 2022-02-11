***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/02/2022Karar Sayısı2022/04Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıİstanbul, 11.02.2022SERMAYE PİYASASI KURULUARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİBAŞKANLIĞIANKARASermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2. Bölümünün 9. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,Karar Tarihi: 11/02/2022Karar Sayısı: 2022/04Şirketimizin 01 Ocak- 31 Aralık 2021 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, mali tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde bulunan mali konulardakibilgiler ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tabloların, şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansaldurumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeğ i, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişim ve erformansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli risklerve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD. GENEL MÜDÜRREYHAN YOLCUBAL MEHMET OSMANOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001039BIST