Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2022 10:26
***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2022
Karar Sayısı
2022/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                
 
 
 
İstanbul,  04.08.2022 
 
T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14,1 sayılı Tebliği'nin 2 .Bölümünün 9.maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
 
Finansal Tablo ve Eklerinin  Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulunun,
Karar Tarihi: 04.08.2022
Karar Sayısı: 2022/29
 
Şirketimizin 01 Ocak- 30 Haziran 2022 yılı  hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Finansal tablolar ve ekleri tarafımızdan incelenmiştir.
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  01 Ocak – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait mali tablolar ve eklerinde
bulunan mali konulardaki bilgiler, gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar, şirketimizin aktiflerini,
pasiflerini, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,  
 PİRAMİT  MENKUL KIYMETLER  A.Ş.
 MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.            GENEL MÜDÜR
REYHAN YOLCUBAL               MEHMET OSMANOĞLU
 
 
 
 
                                                              
                        
 
 
 
 
 
                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051710


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:152.738
Değişim :  0,54% |  14,65
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.739 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.355.344 % 10,00  
YBTAS 26.069,00 381.122 % 10,00  
YUNSA 39,48 34.973.289 % 9,97  
SKBNK 2,21 636.880.334 % 9,95  
MIATK 41,54 67.828.463 % 9,95  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Dolar 17,9582 17,9702 % 0,34  
Euro 18,3792 18,3952 % 0,11  
Sterlin 21,7430 21,8521 % 0,11  
Frank 18,7318 18,8446 % 0,26  
Riyal 4,7669 4,7908 % 0,29  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -2,99  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,56  
Cumhuriyet 6.878 6.982 5,00  
Tam 6.915 6.964 -26,00  
Yarım 3.370 3.405 -13,00  
Çeyrek 1.690 1.702 -6,00  
Gümüş.Ons 20,16 20,19 0,00  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,00  
B. Petrol 93,94 93,94 -0,18  
Seans Raporu 15:13
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru