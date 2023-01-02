***PIT* *TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***PIT******TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [TNZTP]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirketimiz Piramit Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Rapru'nun 1. bölümü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092416BIST