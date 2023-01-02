***PIT* *TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***PIT******TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TNZTP]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hastanesi ile Tapdi Oksijen İşbirliği Ek Protokolü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092427BIST