***PIT* *TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***PIT******TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [TNZTP]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduPITDönem28.03.2023 - 11.04.2023AçıklamalarTapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş (TNZTP.E) paylarında 28.03.2023 - 11.04.2023 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136555BIST