***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.10.2022 08:58
***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.7152982 TL Teorik Fiyat: 22,545 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072412
BIST
18:103.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
0
En Düşük
0
18:1018,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
18:1018,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
18:10985,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,46
|Açılış
|: 985,58
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PKART
|23,26
|11.741.706
|% 3,17
|
|YYAPI
|1,14
|10.232.148
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,45
|8.946.008
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|904.408
|% 0,00
|
|KRPLS
|7,89
|183.879.167
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,14
|10.232.148
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,45
|8.946.008
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|904.408
|% 0,00
|
|KRPLS
|7,89
|183.879.167
|% 0,00
|
|KLRHO
|33,30
|472.703.173
|% 0,00
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5887
|% 0,11
|
|Euro
|18,0948
|18,1044
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8621
|20,9667
|% 0,81
|
|Frank
|18,4724
|18,5837
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|4,89
|
|Altın Gr.
|986
|986
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.666
|6.738
|-52,00
|
|Yarım
|3.248
|3.291
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,13
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|0,85
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem