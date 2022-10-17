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***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

17.10.2022 08:58
***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [PKART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

PKART.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.7152982 TL Teorik Fiyat: 22,545 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072412


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 23,26 11.741.706 % 3,17  
YYAPI 1,14 10.232.148 % 0,00  
PEGYO 2,45 8.946.008 % 0,00  
KUVVA 42,00 904.408 % 0,00  
KRPLS 7,89 183.879.167 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5860 18,5887 % 0,11  
Euro 18,0948 18,1044 % 0,22  
Sterlin 20,8621 20,9667 % 0,81  
Frank 18,4724 18,5837 % 0,45  
Riyal 4,9323 4,9570 % 0,11  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 4,89  
Altın Gr. 986 986 4,36  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.666 6.738 -52,00  
Yarım 3.248 3.291 -29,00  
Çeyrek 1.627 1.647 -12,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 0,16  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 0,13  
B. Petrol 92,48 92,48 0,85  
Seans Raporu 18:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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