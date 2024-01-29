***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.01.2024 18:34
***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PKART.E payları 30/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243403
BIST
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18:058.472
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 125,42
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
18:0530,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2488
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
18:0532,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1401
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
18:051.980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,75
|Açılış
|: 1.980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|539,00
|7.495.768
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|69.787.350
|% 10,00
|
|PKART
|57,20
|27.297.558
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|153.705.985
|% 10,00
|
|SODSN
|81,95
|3.210.458
|% 10,00
|
|SNPAM
|76,70
|12.704.766
|% -9,98
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.554.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,32
|134.751.837
|% -8,01
|
|YGYO
|4,47
|55.845.145
|% -7,07
|
|GARFA
|111,90
|126.447.708
|% -5,09
|
|THYAO
|274,00
|14.988.798.543
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,30
|4.728.357.779
|% 3,18
|
|ASELS
|51,40
|3.921.417.156
|% 4,51
|
|EREGL
|43,72
|3.874.305.595
|% 0,97
|
|PGSUS
|760,50
|3.833.898.695
|% 2,01
|
|EKGYO
|10,20
|3.291.202.853
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,70
|1.263.081.633
|% 4,21
|
|YKBNK
|21,34
|3.440.741.437
|% -1,93
|
|TSPOR
|1,58
|253.894.603
|% -2,71
|
|AKFGY
|2,04
|281.193.154
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3418
|30,3488
|% 0,83
|
|Euro
|32,8263
|32,8374
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3830
|38,5755
|% 0,69
|
|Frank
|35,0058
|35,2167
|% 0,89
|
|Riyal
|8,0669
|8,1074
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|930,27
|932,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,80
|977,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,95
|81,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,75
|2.030,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
-
17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR