***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 10:00
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818533
BIST
11:42120.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 202,23
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.274
En Düşük
119.229
11:426,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:426,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:42303,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 303,17
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,10
|149.724.572
|% 19,31
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,96
|27.794.858
|% 13,14
|
|GARFA
|5,47
|11.854.889
|% 12,32
|
|SAYAS
|3,94
|10.056.591
|% 9,75
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,81
|236.615.463
|% -7,52
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|IHGZT
|4,30
|48
|% -4,02
|
|KRTEK
|3,61
|1.392.177
|% -3,99
|
|ASELS
|26,58
|1.115.313.793
|% 7,35
|
|THYAO
|14,49
|752.386.372
|% 1,33
|
|TRCAS
|3,81
|236.615.463
|% -7,52
|
|ODAS
|2,16
|167.183.800
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,77
|152.186.338
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,32
|124.059.308
|% -1,49
|
|ODAS
|2,16
|167.183.800
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|105.959.765
|% 0,00
|
|TRCAS
|3,81
|236.615.463
|% -7,52
|
|ALBRK
|1,65
|88.968.490
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8010
|7,8401
|% 0,35
|
|Frank
|6,1587
|6,1958
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6038
|1,6118
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-6,19
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,07
|55,07
|1,06
|