***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:20
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832722
BIST
12:5590.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.439,68
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:556,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0599
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:557,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:55337,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,25
|Açılış
|: 337,75
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.453.584
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|2.952.571
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.284.863
|% -9,86
|
|LOGO
|57,50
|9.753.804
|% -9,80
|
|GLRYH
|2,40
|4.360.244
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,60
|3.260.200
|% -9,54
|
|LKMNH
|6,20
|4.385.753
|% -9,09
|
|THYAO
|9,19
|811.454.594
|% -0,65
|
|GARAN
|8,02
|408.098.637
|% 1,01
|
|ASELS
|23,60
|383.220.057
|% -2,72
|
|ECILC
|4,94
|243.503.463
|% 1,86
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|99.574.631
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|45.618.344
|% 0,00
|
|ODAS
|1,30
|124.534.803
|% -2,26
|
|THYAO
|9,19
|811.454.594
|% -0,65
|
|YKBNK
|1,91
|145.258.187
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8717
|7,9112
|% 1,16
|
|Frank
|6,6834
|6,7237
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.626
|-6,14
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-0,45
|