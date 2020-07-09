***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:19
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858264
BIST
17:11118.268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -444,48
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:116,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:117,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:11400,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.971.776
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.928.953
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.565.815
|% 9,98
|
|PEKGY
|9,62
|77.318.999
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.429.046
|% -9,67
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|GLBMD
|5,09
|17.749.361
|% -7,12
|
|EKGYO
|2,24
|1.146.198.994
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|IHLGM
|1,78
|357.057.727
|% -4,30
|
|PGSUS
|52,60
|344.791.873
|% 3,44
|
|MPARK
|22,26
|326.104.359
|% -3,64
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|IHLGM
|1,78
|357.057.727
|% -4,30
|
|ADESE
|2,14
|115.689.503
|% -1,83
|
|OYAKC
|8,85
|293.929.963
|% -6,05
|
|POLHO
|3,24
|88.710.726
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6663
|8,7098
|% 0,50
|
|Frank
|7,2934
|7,3374
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|5,27
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,18
|
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