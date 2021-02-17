***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 10:17
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910265
BIST
10:191.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.537
10:197,0455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:198,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:19405,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,01
|Açılış
|: 405,65
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,36
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|20.291.221
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.327.449
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|DGATE
|16,45
|7.125.164
|% -4,47
|
|COSMO
|12,40
|37.857
|% -3,88
|
|EKIZ
|9,76
|421.183
|% -3,84
|
|VERTU
|32,86
|1.614.642
|% -3,58
|
|SASA
|43,50
|316.335.361
|% 5,63
|
|HALKB
|5,52
|277.262.908
|% 5,14
|
|SKBNK
|1,55
|204.401.097
|% 1,31
|
|KOZAL
|146,00
|201.547.429
|% 0,83
|
|GUBRF
|78,20
|180.769.336
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,55
|204.401.097
|% 1,31
|
|HALKB
|5,52
|277.262.908
|% 5,14
|
|VAKBN
|4,45
|151.941.362
|% 1,83
|
|PETKM
|5,15
|123.058.650
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,52
|51.571.505
|% 0,80
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0413
|7,0451
|% 0,75
|
|Euro
|8,5056
|8,5101
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7316
|9,7805
|% 0,39
|
|Frank
|7,8343
|7,8815
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8688
|1,8782
|% 0,57
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,34
|