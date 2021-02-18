***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 15:34
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910802
BIST
15:431.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,07
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:436,9518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:438,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:43398,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,69
|Açılış
|: 398,23
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.843.505
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.327.697
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.801.968
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|9.197.583
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|71.889.191
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,91
|3.078.517.093
|% 2,43
|
|SASA
|49,60
|2.300.923.540
|% 9,54
|
|KOZAL
|146,10
|1.294.943.441
|% 2,67
|
|GARAN
|9,55
|1.207.379.610
|% 0,00
|
|THYAO
|12,49
|1.197.898.018
|% 2,38
|
|HALKB
|5,91
|3.078.517.093
|% 2,43
|
|VAKBN
|4,47
|978.891.124
|% -1,32
|
|SKBNK
|1,50
|302.394.304
|% 0,67
|
|ODAS
|4,16
|798.305.111
|% 1,46
|
|PETKM
|5,14
|728.905.521
|% 1,78
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9496
|6,9541
|% -0,17
|
|Euro
|8,4033
|8,4101
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6557
|9,7041
|% 0,31
|
|Frank
|7,7135
|7,7600
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8467
|1,8560
|% -0,24
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.635
|2.702
|-19,94
|
|Yarım
|1.274
|1.307
|-9,65
|
|Çeyrek
|639
|653
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,68
|64,68
|0,34
|
Seans Raporu
15:41
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15:51VAKKO
Yüzde 6.10 oranında artışla 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 180, 326 adet işlem
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15:50DMSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 105 adet işlem
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15:48FROTO
Yüzde 9.96 oranında artışla 183.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 354 adet işlem
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, VAKBN, SAHOL
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KOZAL, KOZAA