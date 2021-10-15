***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 12:56
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971007
BIST
15:421.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.402
15:429,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:4210,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0365
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:42526,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -4,14
|Açılış
|: 526,09
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
525,06
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,57
|110.340.482
|% 7,75
|
|KONTR
|63,80
|208.690.874
|% 7,68
|
|MERIT
|28,30
|45.860.379
|% 6,79
|
|SARKY
|13,33
|39.043.026
|% 6,47
|
|BAYRK
|8,91
|2.794.568
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.983.089
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.723.329
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|170.968.691
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.619.853
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|1.824.915.546
|% -3,46
|
|THYAO
|14,35
|757.677.343
|% 0,35
|
|KRDMD
|6,94
|727.818.780
|% 2,81
|
|EREGL
|17,64
|616.601.491
|% 0,51
|
|TUPRS
|128,40
|614.423.253
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,88
|524.539.249
|% 2,17
|
|GARAN
|8,94
|1.824.915.546
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,35
|364.368.149
|% -1,67
|
|ODAS
|1,49
|201.613.402
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,94
|727.818.780
|% 2,81
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2300
|9,2325
|% 0,60
|
|Euro
|10,7027
|10,7098
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,6457
|12,7091
|% 1,02
|
|Frank
|9,9270
|9,9868
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4522
|2,4645
|% 0,47
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,82
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.483
|3.536
|-23,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|-22,85
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|-11,06
|
|Çeyrek
|840
|859
|-5,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,80
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
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15:52XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 11, 590.00 milyon TL de
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15:52BAYRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 716 adet işlem
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15:50PKART
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 18.97 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 137 adet işlem
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15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 6 kaybederek (% -0.53 ) 1, 236
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15:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, KZBGY, BAYRK, LUKSK, PRKAB