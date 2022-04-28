***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 12:46
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024722
BIST
13:172.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:1714,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:1715,6239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0026
|Açılış
|: 15,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:17898,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,63
|Açılış
|: 898,54
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SKBNK
|1,21
|204.220.505
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.610.280
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.117.505
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.147.328
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.086.543
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|19.947.402
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|30.214.130
|% -7,58
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,23
|359.685.502
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|2.942.613.995
|% 1,38
|
|GARAN
|15,03
|1.560.032.096
|% 0,40
|
|SISE
|18,08
|806.254.495
|% 1,46
|
|AKBNK
|9,21
|793.529.466
|% 0,66
|
|EREGL
|34,00
|718.909.181
|% -0,99
|
|ALBRK
|1,23
|359.685.502
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,74
|492.157.319
|% 4,18
|
|SKBNK
|1,21
|204.220.505
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,04
|680.777.004
|% 1,82
|
|GARAN
|15,03
|1.560.032.096
|% 0,40
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8086
|14,8134
|% 0,03
|
|Euro
|15,6031
|15,6165
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,4557
|18,5483
|% -0,35
|
|Frank
|15,1714
|15,2628
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9340
|3,9537
|% -0,05
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,68
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,77
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.955
|6.103
|-23,65
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-11,44
|
|Çeyrek
|1.444
|1.476
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,24
|