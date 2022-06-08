***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 15:04
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035733
BIST
15:332.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -28,85
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
15:3317,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,4391
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
15:3318,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,5300
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:331.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 23,74
|Açılış
|: 1.020,70
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,81
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:33
|EMKEL
|2,61
|26.403.891
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,24
|389.676.249
|% 7,96
|
|ACSEL
|54,00
|11.278.386
|% 7,25
|
|MAGEN
|13,13
|78.285.608
|% 6,83
|
|TMSN
|30,82
|337.182.980
|% 6,50
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|74.784.019
|% -9,09
|
|RALYH
|11,82
|65.778.912
|% -8,02
|
|GZNMI
|35,36
|607.154.321
|% -7,96
|
|TETMT
|244,60
|24.507.509
|% -6,96
|
|THYAO
|48,28
|4.672.411.385
|% -0,37
|
|SISE
|22,50
|2.939.354.887
|% -2,51
|
|SASA
|44,40
|1.952.471.235
|% 2,12
|
|KRDMD
|15,12
|1.629.215.999
|% 0,00
|
|EREGL
|34,66
|1.524.582.891
|% -0,12
|
|SEGYO
|1,26
|359.464.681
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,82
|674.309.933
|% -0,70
|
|TSKB
|2,38
|484.414.190
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,13
|756.972.377
|% -2,82
|
|YKBNK
|4,77
|745.494.901
|% -2,25
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1781
|17,1933
|% 2,62
|
|Euro
|18,4728
|18,5033
|% 2,95
|
|Sterlin
|21,4558
|21,5634
|% 2,03
|
|Frank
|17,4967
|17,6021
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5669
|4,5899
|% 2,56
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|22,87
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|154,00
|
|Tam
|6.776
|6.947
|162,47
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|78,59
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|39,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|