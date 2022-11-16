***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:36
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080336
BIST
15:244.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 43,18
|Açılış
|: 4.657
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:2418,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:2419,4174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1460
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:241.066,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.066,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:24
|BURVA
|44,44
|29.667.838
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.538.890
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|84.435.431
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|169.522.917
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|106.118.574
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.374.748
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.025.322
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.047.242
|% -9,95
|
|THYAO
|104,90
|6.526.472.683
|% -3,76
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,09
|4.874.572.049
|% 5,56
|
|EREGL
|37,44
|4.453.522.817
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,40
|1.165.329.821
|% 2,56
|
|TSKB
|3,39
|1.448.770.745
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,61
|2.389.278.490
|% 0,90
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6160
|% 0,08
|
|Euro
|19,4079
|19,4174
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,0784
|22,1891
|% 0,36
|
|Frank
|19,7371
|19,8560
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,07
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.080
|7.191
|-4,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|0,09
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39YGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 476, 806 adet işlem
-
15:38ALBRK
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 217, 724 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 11 artarak (% 0.95 ) 5, 115
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
15:37XU100
Endeks 4, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 98, 388.00 milyon TL de