***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:10
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093836
BIST
11:315.399
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -124,28
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:3118,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7751
En Düşük
18,7265
11:3119,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0745
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:311.114,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,36
|Açılış
|: 1.114,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.665,80
|149.875.285
|% 8,32
|
|DOGUB
|10,80
|33.569.820
|% 8,00
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|16.066.588
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|31.086.583
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|154.081.946
|% -9,96
|
|EREGL
|42,90
|6.198.515.200
|% -0,05
|
|THYAO
|142,10
|5.054.770.657
|% -1,66
|
|ASELS
|63,70
|2.653.373.063
|% -2,23
|
|KRDMD
|18,82
|2.405.234.670
|% -4,90
|
|EKGYO
|9,19
|1.882.817.097
|% -2,44
|
|EKGYO
|9,19
|1.882.817.097
|% -2,44
|
|EREGL
|42,90
|6.198.515.200
|% -0,05
|
|KRDMD
|18,82
|2.405.234.670
|% -4,90
|
|YKBNK
|11,28
|1.268.645.294
|% -3,09
|
|ISCTR
|12,30
|1.036.927.682
|% -1,84
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7555
|18,7666
|% 0,13
|
|Euro
|19,9370
|19,9639
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,4779
|22,5906
|% -0,25
|
|Frank
|20,1406
|20,2619
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9744
|4,9994
|% 0,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.537
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.650
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,62
|