***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:36
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099918
BIST
11:554.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -54,94
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:5518,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:5520,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:551.138,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.138,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:53
|SDTTR
|56,65
|4.576.640
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.155.202
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.673.772
|% 9,93
|
|ARMDA
|251,80
|25.928.672
|% 6,47
|
|POLTK
|1.737,60
|18.439.205
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|266.991.581
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,20
|227.307.984
|% -9,40
|
|FLAP
|12,35
|61.983.191
|% -8,72
|
|THYAO
|131,30
|3.878.579.929
|% 0,08
|
|ASELS
|56,90
|2.219.298.950
|% -2,15
|
|EREGL
|38,26
|2.216.743.314
|% 1,06
|
|KRDMD
|18,02
|1.621.515.128
|% -0,66
|
|TUPRS
|483,90
|1.571.630.287
|% 1,81
|
|EKGYO
|8,47
|1.196.176.618
|% -0,35
|
|KATMR
|2,09
|266.991.581
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|953.888.483
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,02
|1.621.515.128
|% -0,66
|
|SKBNK
|2,70
|224.209.077
|% -1,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7818
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,1512
|20,1597
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7471
|22,8612
|% 0,01
|
|Frank
|20,2888
|20,4110
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9869
|5,0119
|% 0,03
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,04
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.695
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.738
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|0,29
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Seans Raporu
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