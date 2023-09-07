***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2023 10:11
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192457
BIST
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10:308.282
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 99,85
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.282
10:3026,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0268
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:3028,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0368
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:301.655,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.655,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MAGEN
|57,20
|80.586.471
|% 10,00
|
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|76.530.674
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|338.858.522
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|188.796.284
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|581.704.893
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|71.210.897
|% -9,97
|
|BRSAN
|765,00
|1.855.953.739
|% 5,20
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|THYAO
|246,30
|1.080.523.995
|% 0,53
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|EREGL
|47,16
|864.804.852
|% 1,51
|
|EKGYO
|9,30
|441.538.653
|% 0,65
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|ZOREN
|4,85
|125.089.314
|% 0,41
|
|YKBNK
|17,10
|419.430.730
|% 1,24
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8371
|26,8428
|% 0,10
|
|Euro
|28,7697
|28,8053
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3638
|33,5311
|% -0,20
|
|Frank
|29,9634
|30,1439
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1342
|7,1699
|% 0,10
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,34
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,22
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.997
|11.098
|-13,00
|
|Yarım
|5.515
|5.570
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.785
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|-0,19
|
Seans Raporu
10:30
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-
10:45PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 955, 240 adet işlem
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10:44ACSEL
Yüzde 6.16 oranında artışla 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 411 adet işlem
-
10:43BRYAT
Yüzde 7.29 oranında artışla 2, 596.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 746 adet işlem
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10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
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10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem