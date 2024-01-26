***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2024 10:49
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242926
BIST
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12:258.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,74
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2530,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0799
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2532,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0381
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:251.968,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TARKM
|742,50
|492.008.315
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.147.984.731
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,86
|22.206.815
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,75
|3.560.919.610
|% 0,99
|
|BINHO
|502,50
|2.427.900.110
|% 6,86
|
|EREGL
|43,08
|2.004.744.045
|% 0,61
|
|TCELL
|68,85
|1.602.131.532
|% 2,84
|
|ISCTR
|25,12
|1.471.435.727
|% 1,37
|
|QUAGR
|4,06
|1.147.984.731
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,62
|1.042.877.312
|% 0,10
|
|ZOREN
|4,53
|477.693.991
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,12
|1.471.435.727
|% 1,37
|
|AKFGY
|2,06
|109.393.772
|% 0,98
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3160
|30,3223
|% 0,26
|
|Euro
|32,9070
|32,9214
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3937
|38,5863
|% 0,17
|
|Frank
|34,8645
|35,0745
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0590
|8,0994
|% 0,19
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|896,87
|898,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,54
|939,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,22
|2.019,40
|% 0,66
|