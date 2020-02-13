***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 203.219.527 168.764.823Satışların Maliyeti16 -188.019.551 -155.228.978TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.199.976 13.535.845BRÜT KAR (ZARAR)15.199.976 13.535.845Genel Yönetim Giderleri17 -5.502.665 -3.965.279Pazarlama Giderleri18 -584.922 -397.669Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 8.128.970 10.371.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.207.029 -12.602.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.034.330 6.942.516Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 996 71.901Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.933 -6.715FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.032.393 7.007.702Finansman Giderleri24 -185.093 -345.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.847.300 6.662.049Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.450.100 -1.479.865Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.694.451 -1.342.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 244.351 -137.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.397.200 5.182.184DÖNEM KARI (ZARARI)8.397.200 5.182.184Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.397.200 5.182.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,36910000 0,22780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.073.947 24.366.101Dönem Karı (Zararı)8.397.200 5.182.184Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.397.200 5.182.184Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.404.876 2.274.525Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.882.480 1.593.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 1.295.251 939.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.111.253 -1.645.761Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.049.134 -1.355.873Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -62.119 -289.888Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-113.639 -28.024Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.450.100 1.479.865Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22,23 1.937 -65.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.375.454 18.531.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.773.517 19.593.830İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.702.027 19.593.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.751.278 -2.505.185İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.751.278 -2.505.185Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler242.753 532.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.504.724 -2.943.835İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.972.533 -2.028.971İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.467.809 -914.864Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler899.308 3.854.065İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)899.308 3.854.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.426.622 25.987.827Alınan Faiz1.049.134 1.190.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -180.431 -314.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.221.378 -2.497.427YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.774.151 -2.115.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,22,23 6.018 121.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.780.169 -2.237.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.067.346 -9.855.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.855.866Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.067.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.232.450 12.394.844Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi246.238 -1.412.789NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.478.688 10.982.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.457.888 9.475.833DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.936.576 20.457.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.936.576 20.457.888Ticari Alacaklar40.735.245 24.764.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 71.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 40.663.755 24.764.376Diğer Alacaklar116.665 59.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 116.665 59.211Stoklar7 13.767.388 14.010.141Peşin Ödenmiş Giderler8 1.455.493 4.627.459Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 493.512Diğer Dönen Varlıklar11 353.255 6.812ARA TOPLAM84.364.622 64.419.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.364.622 64.419.399DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.828.702 13.583.507Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.449.240 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 416.287 652.809Peşin Ödenmiş Giderler8 17.205 414Ertelenmiş Vergi Varlığı25 240.229 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.951.663 14.236.730TOPLAM VARLIKLAR102.316.285 78.656.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.889.350 0Ticari Borçlar24.041.440 14.473.777İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 22.354.926 12.382.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.686.514 2.091.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 353.391 239.481Diğer Borçlar137.063 4.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 137.063 4.929Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.767.460 9.494.146Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.647.933 81.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 979.561 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.295.251 766.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.295.251 766.555Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.551.429 2.375.974ARA TOPLAM41.662.878 27.436.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.662.878 27.436.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 816.376 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 49.896Uzun Vadeli Karşılıklar1.798.490 1.434.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.798.490 1.434.158Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 23.908TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.614.866 1.507.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.277.744 28.944.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.038.541 49.711.492Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.875.216 3.945.367Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 3.875.216 3.945.367Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-701.910 -631.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.187.299 959.489Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.096.719 15.142.345Net Dönem Karı veya Zararı8.397.200 5.182.184TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.038.541 49.711.492TOPLAM KAYNAKLAR102.316.285 78.656.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -631.989 1.320.481 725.589 11.569.138 3.807.107 15.376.245 41.272.433 41.272.433Transferler233.900 3.573.207 -3.807.107 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)230 3.256.645 5.182.184 8.439.059 8.439.059Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -631.759 4.577.126 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -631.759 4.577.126 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492Transferler227.810 4.954.374 -5.182.184 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70.151 8.397.200 8.327.049 8.327.049Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -701.910 4.577.126 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.397.200 5.182.184DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70.151 3.256.875Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 3.659.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -89.937 295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.786 -402.572Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 19.786 -402.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-70.151 3.256.875TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.327.049 8.439.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.327.049 8.439.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818934BIST