***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 52.285.843 46.139.515Satışların Maliyeti16 -49.145.174 -42.994.851TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.140.669 3.144.664BRÜT KAR (ZARAR)3.140.669 3.144.664Genel Yönetim Giderleri17 -1.624.020 -1.356.487Pazarlama Giderleri18 -155.650 -98.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.254.490 1.811.041Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.995.927 -737.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.619.562 2.763.598Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 996Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -2.933FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.619.562 2.761.661Finansman Giderleri24 -270.283 -26.626SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.349.279 2.735.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-522.323 -604.136Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -289.046 -552.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -233.277 -52.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.826.956 2.130.899DÖNEM KARI (ZARARI)1.826.956 2.130.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.826.956 2.130.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,08030000 0,09370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.205.602 -1.255.444Dönem Karı (Zararı)1.826.956 2.130.899Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.826.956 2.130.899Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.392.568 3.896.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 521.571 442.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 416.886 381.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-269.274 -387.493Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-164.961 -365.764Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -104.313 -21.729Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler201.062 2.854.658Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 522.323 604.136Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22,23 0 1.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.353.160 -8.071.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.540.636 10.517.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)71.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.469.146 10.517.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.131.969 -2.726.699İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.131.969 -2.726.699Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.232.399 -7.219.552Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-225.582 -2.705.125İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.238.542 -1.443.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.012.960 -1.261.177Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.303.846 -5.937.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.303.846 -5.937.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.133.636 -2.044.078Alınan Faiz164.961 362.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -232.183 -11.689Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.004.744 437.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-207.335 -564.453Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,22,23 6.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -207.335 -570.471FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-587.070Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-587.070YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.000.007 -1.819.897Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi856.273 -656.140NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.143.734 -2.476.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.936.576 20.457.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.792.842 17.981.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.792.842 27.936.576Ticari Alacaklar19.329.180 40.735.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 19.329.180 40.663.755Diğer Alacaklar33.288 116.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 33.288 116.665Stoklar7 29.999.787 13.767.388Peşin Ödenmiş Giderler8 8.060.921 1.455.493Diğer Dönen Varlıklar11 2.968.164 353.255ARA TOPLAM84.184.182 84.364.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.184.182 84.364.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.638.768 13.828.702Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.360.036 3.449.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 381.189 416.287Peşin Ödenmiş Giderler8 12.214 17.205Ertelenmiş Vergi Varlığı25 73.983 240.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.466.190 17.951.663TOPLAM VARLIKLAR101.650.372 102.316.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.074.775 1.889.350Ticari Borçlar24.589.989 24.041.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 21.116.384 22.354.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.473.605 1.686.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 337.307 353.391Diğer Borçlar179.731 137.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 179.731 137.063Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 2.676.979 5.767.460Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 8.492.424 5.647.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 263.863 979.561Kısa Vadeli Karşılıklar401.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 401.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 461.240 1.551.429ARA TOPLAM39.477.308 41.662.878TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.477.308 41.662.878UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 357.343 816.376Uzun Vadeli Karşılıklar2.218.348 1.798.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.218.348 1.798.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.575.691 2.614.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.052.999 44.277.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.597.373 58.038.541Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.607.092 3.875.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 3.607.092 3.875.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-970.034 -701.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.187.299 1.187.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.493.919 20.096.719Net Dönem Karı veya Zararı1.826.956 8.397.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.597.373 58.038.541TOPLAM KAYNAKLAR101.650.372 102.316.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492Transferler5.182.184 -5.182.184 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.883 2.130.899 2.130.899 2.064.016 2.064.016Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -698.642 959.489 20.324.529 2.130.899 22.455.428 51.775.508 51.775.508Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541Transferler8.397.200 -8.397.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-268.124 1.826.956 1.826.956 1.558.832 1.558.832Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -970.034 1.187.299 28.493.919 1.826.956 30.320.875 59.597.373 59.597.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.826.956 2.130.899DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-268.124 -66.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -335.155 -85.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.031 18.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 67.031 18.865Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-268.124 -66.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.558.832 2.064.016Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.558.832 2.064.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841979BIST