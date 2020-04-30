***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 20:04
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 52.285.843 46.139.515
Satışların Maliyeti
16 -49.145.174 -42.994.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.140.669 3.144.664
BRÜT KAR (ZARAR)
3.140.669 3.144.664
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.624.020 -1.356.487
Pazarlama Giderleri
18 -155.650 -98.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.254.490 1.811.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.995.927 -737.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.619.562 2.763.598
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -2.933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.619.562 2.761.661
Finansman Giderleri
24 -270.283 -26.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.349.279 2.735.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-522.323 -604.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -289.046 -552.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -233.277 -52.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.826.956 2.130.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.826.956 2.130.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.826.956 2.130.899
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,08030000 0,09370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.205.602 -1.255.444
Dönem Karı (Zararı)
1.826.956 2.130.899
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.826.956 2.130.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.392.568 3.896.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 521.571 442.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 416.886 381.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-269.274 -387.493
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-164.961 -365.764
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -104.313 -21.729
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
201.062 2.854.658
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 522.323 604.136
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22,23 0 1.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.353.160 -8.071.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.540.636 10.517.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.469.146 10.517.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.131.969 -2.726.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.131.969 -2.726.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.232.399 -7.219.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.582 -2.705.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.238.542 -1.443.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.012.960 -1.261.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.303.846 -5.937.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.303.846 -5.937.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.133.636 -2.044.078
Alınan Faiz
164.961 362.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -232.183 -11.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.004.744 437.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.335 -564.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22,23 6.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -207.335 -570.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-587.070
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-587.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.000.007 -1.819.897
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
856.273 -656.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.143.734 -2.476.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.936.576 20.457.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.792.842 17.981.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.792.842 27.936.576
Ticari Alacaklar
19.329.180 40.735.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.329.180 40.663.755
Diğer Alacaklar
33.288 116.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 33.288 116.665
Stoklar
7 29.999.787 13.767.388
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.060.921 1.455.493
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.968.164 353.255
ARA TOPLAM
84.184.182 84.364.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.184.182 84.364.622
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 13.638.768 13.828.702
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.360.036 3.449.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 381.189 416.287
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.214 17.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 73.983 240.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.466.190 17.951.663
TOPLAM VARLIKLAR
101.650.372 102.316.285
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.074.775 1.889.350
Ticari Borçlar
24.589.989 24.041.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 21.116.384 22.354.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.473.605 1.686.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 337.307 353.391
Diğer Borçlar
179.731 137.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 179.731 137.063
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 2.676.979 5.767.460
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.492.424 5.647.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 263.863 979.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
401.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 401.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 461.240 1.551.429
ARA TOPLAM
39.477.308 41.662.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.477.308 41.662.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 357.343 816.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.218.348 1.798.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.218.348 1.798.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.575.691 2.614.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.052.999 44.277.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.597.373 58.038.541
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.607.092 3.875.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.607.092 3.875.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-970.034 -701.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.299 1.187.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.493.919 20.096.719
Net Dönem Karı veya Zararı
1.826.956 8.397.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.597.373 58.038.541
TOPLAM KAYNAKLAR
101.650.372 102.316.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 20.324.529 49.711.492 49.711.492
Transferler
5.182.184 -5.182.184 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.883 2.130.899 2.130.899 2.064.016 2.064.016
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -698.642 959.489 20.324.529 2.130.899 22.455.428 51.775.508 51.775.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 28.493.919 58.038.541 58.038.541
Transferler
8.397.200 -8.397.200 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-268.124 1.826.956 1.826.956 1.558.832 1.558.832
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -970.034 1.187.299 28.493.919 1.826.956 30.320.875 59.597.373 59.597.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.826.956 2.130.899
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-268.124 -66.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -335.155 -85.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.031 18.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 67.031 18.865
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-268.124 -66.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.558.832 2.064.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.558.832 2.064.016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841979
BIST