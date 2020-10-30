***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 179.485.660 139.055.322 58.233.245 51.112.752Satışların Maliyeti16 -169.470.452 -128.833.741 -54.286.219 -47.042.810TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.015.208 10.221.581 3.947.026 4.069.942BRÜT KAR (ZARAR)10.015.208 10.221.581 3.947.026 4.069.942Genel Yönetim Giderleri17 -3.754.383 -4.181.793 -851.427 -1.329.870Pazarlama Giderleri18 -486.243 -296.800 -202.919 -136.837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 11.498.512 5.850.362 5.048.532 2.190.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.112.793 -4.243.344 -6.783.206 -1.995.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.160.301 7.350.006 1.158.006 2.797.924Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 996 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -159 -2.933 -159 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.160.142 7.348.069 1.157.847 2.797.924Finansman Giderleri24 -909.094 -121.841 -398.606 -46.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.251.048 7.226.228 759.241 2.751.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.021.790 -1.601.251 -173.149 -613.848Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -724.756 -1.660.636 -169.818 -673.410Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -297.034 59.385 -3.331 59.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447DÖNEM KARI (ZARARI)3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,14190000 0,24730000 0,02580000 0,09400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.575.578 11.542.494Dönem Karı (Zararı)3.229.258 5.624.977Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.229.258 5.624.977Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.250.566 3.799.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.581.274 1.347.012Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler383.543 747.649Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-330.705 -775.429Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-330.705 -775.429Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.594.505 876.994Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.021.790 1.601.251Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 159 1.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.282.308 2.554.564Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.961.687 13.733.784İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)71.490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.890.197 13.733.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.988.172 583.102İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.988.172 583.102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.837.052 -8.958.827Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.107.156 1.578.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.839.322 3.663.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.267.834 -2.085.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.311.615 -4.382.034İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.311.615 -4.382.034Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.802.484 11.978.955Alınan Faiz311.424 687.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -541.010 -104.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.543.508 -1.019.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-701.550 -4.942.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri200 6.018Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -701.750 -4.948.136FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.434.015 -623.611Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.348.983 -600.294Ödenen Faiz-85.032 -23.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.711.143 5.976.765Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi511.725 632.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.199.418 6.609.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.936.576 20.457.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.737.158 27.067.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.737.158 27.936.576Ticari Alacaklar25.399.634 40.735.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 25.399.634 40.663.755Diğer Alacaklar78.211 116.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 78.211 116.665Stoklar7 25.604.440 13.767.388Peşin Ödenmiş Giderler8 7.696.511 1.455.493Diğer Dönen Varlıklar11 150.250 353.255ARA TOPLAM72.666.204 84.364.622TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.666.204 84.364.622DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.187.193 13.828.702Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.181.627 3.449.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 445.526 416.287Peşin Ödenmiş Giderler8 5.818 17.205Ertelenmiş Vergi Varlığı25 31.608 240.229TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.851.772 17.951.663TOPLAM VARLIKLAR89.517.976 102.316.285KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.780.793 1.889.350Ticari Borçlar21.138.227 24.041.440İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 19.515.604 22.354.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.622.623 1.686.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 295.795 353.391Diğer Borçlar161.810 137.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 161.810 137.063Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 1.706.216 5.767.460Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 611.297 5.647.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 160.809 979.561Kısa Vadeli Karşılıklar636.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 636.000 1.295.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 292.140 1.551.429ARA TOPLAM26.783.087 41.662.878TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.783.087 41.662.878UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 0 816.376Uzun Vadeli Karşılıklar1.820.740 1.798.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.820.740 1.798.490TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.820.740 2.614.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.603.827 44.277.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.914.149 58.038.541Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.521.566 3.875.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.521.566 3.875.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 4.577.126 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.055.560 -701.910Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.636.756 1.187.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 20.096.719Net Dönem Karı veya Zararı3.229.258 8.397.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.914.149 58.038.541TOPLAM KAYNAKLAR89.517.976 102.316.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492Transferler227.810 4.954.374 -5.182.184Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.833 5.624.977 5.500.144 5.500.144Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -756.592 1.187.299 20.096.719 5.624.977 55.211.636 55.211.636Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541Transferler449.457 7.947.743 -8.397.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-353.650 3.229.258 2.875.608 2.875.608Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.055.560 1.636.756 28.044.462 3.229.258 60.914.149 60.914.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-353.650 -124.833 41.751 -14.742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -442.063 -160.042 52.188 -18.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler88.413 35.209 -10.437 4.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 88.413 35.209 -10.437 4.158Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-353.650 -124.833 41.751 -14.742TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.875.608 5.500.144 627.843 2.122.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.875.608 5.500.144 627.843 2.122.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885133BIST