***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 18:42
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 179.485.660 139.055.322 58.233.245 51.112.752
Satışların Maliyeti
16 -169.470.452 -128.833.741 -54.286.219 -47.042.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.015.208 10.221.581 3.947.026 4.069.942
BRÜT KAR (ZARAR)
10.015.208 10.221.581 3.947.026 4.069.942
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.754.383 -4.181.793 -851.427 -1.329.870
Pazarlama Giderleri
18 -486.243 -296.800 -202.919 -136.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.498.512 5.850.362 5.048.532 2.190.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.112.793 -4.243.344 -6.783.206 -1.995.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.160.301 7.350.006 1.158.006 2.797.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 996 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -159 -2.933 -159 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.160.142 7.348.069 1.157.847 2.797.924
Finansman Giderleri
24 -909.094 -121.841 -398.606 -46.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.251.048 7.226.228 759.241 2.751.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.021.790 -1.601.251 -173.149 -613.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -724.756 -1.660.636 -169.818 -673.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -297.034 59.385 -3.331 59.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (kr) 26 0,14190000 0,24730000 0,02580000 0,09400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.575.578 11.542.494
Dönem Karı (Zararı)
3.229.258 5.624.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.229.258 5.624.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.250.566 3.799.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.581.274 1.347.012
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
383.543 747.649
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-330.705 -775.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-330.705 -775.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.594.505 876.994
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.021.790 1.601.251
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 159 1.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.282.308 2.554.564
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.961.687 13.733.784
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
71.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.890.197 13.733.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.988.172 583.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.988.172 583.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.837.052 -8.958.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.107.156 1.578.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.839.322 3.663.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.267.834 -2.085.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.311.615 -4.382.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.311.615 -4.382.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.802.484 11.978.955
Alınan Faiz
311.424 687.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -541.010 -104.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.543.508 -1.019.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-701.550 -4.942.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200 6.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -701.750 -4.948.136
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.434.015 -623.611
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.348.983 -600.294
Ödenen Faiz
-85.032 -23.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.711.143 5.976.765
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
511.725 632.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.199.418 6.609.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.936.576 20.457.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.737.158 27.067.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.737.158 27.936.576
Ticari Alacaklar
25.399.634 40.735.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.399.634 40.663.755
Diğer Alacaklar
78.211 116.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.211 116.665
Stoklar
7 25.604.440 13.767.388
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.696.511 1.455.493
Diğer Dönen Varlıklar
11 150.250 353.255
ARA TOPLAM
72.666.204 84.364.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.666.204 84.364.622
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 13.187.193 13.828.702
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.181.627 3.449.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 445.526 416.287
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.818 17.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 31.608 240.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.851.772 17.951.663
TOPLAM VARLIKLAR
89.517.976 102.316.285
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.780.793 1.889.350
Ticari Borçlar
21.138.227 24.041.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.515.604 22.354.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.622.623 1.686.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 295.795 353.391
Diğer Borçlar
161.810 137.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 161.810 137.063
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 1.706.216 5.767.460
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 611.297 5.647.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 160.809 979.561
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 636.000 1.295.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 292.140 1.551.429
ARA TOPLAM
26.783.087 41.662.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.783.087 41.662.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 816.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.820.740 1.798.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.820.740 1.798.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.820.740 2.614.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.603.827 44.277.744
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.914.149 58.038.541
Ödenmiş Sermaye
15 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.521.566 3.875.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.521.566 3.875.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 4.577.126 4.577.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.055.560 -701.910
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.636.756 1.187.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 20.096.719
Net Dönem Karı veya Zararı
3.229.258 8.397.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.914.149 58.038.541
TOPLAM KAYNAKLAR
89.517.976 102.316.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -631.759 959.489 15.142.345 5.182.184 49.711.492 49.711.492
Transferler
227.810 4.954.374 -5.182.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.833 5.624.977 5.500.144 5.500.144
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -756.592 1.187.299 20.096.719 5.624.977 55.211.636 55.211.636
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -701.910 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541
Transferler
449.457 7.947.743 -8.397.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-353.650 3.229.258 2.875.608 2.875.608
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.055.560 1.636.756 28.044.462 3.229.258 60.914.149 60.914.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.229.258 5.624.977 586.092 2.137.447
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-353.650 -124.833 41.751 -14.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -442.063 -160.042 52.188 -18.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.413 35.209 -10.437 4.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 88.413 35.209 -10.437 4.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-353.650 -124.833 41.751 -14.742
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.875.608 5.500.144 627.843 2.122.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.875.608 5.500.144 627.843 2.122.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885133
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