***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 219.245.590 179.485.660 76.605.377 58.233.245Satışların Maliyeti16 -194.822.785 -169.470.452 -71.881.838 -54.286.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.422.805 10.015.208 4.723.539 3.947.026BRÜT KAR (ZARAR)24.422.805 10.015.208 4.723.539 3.947.026Genel Yönetim Giderleri17 -5.758.265 -3.754.383 -1.211.434 -851.427Pazarlama Giderleri18 -506.651 -486.243 -97.355 -202.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.315.639 11.498.512 271.109 5.048.532Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.357.421 -12.112.793 -1.306.055 -6.783.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.116.107 5.160.301 2.379.804 1.158.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 163.366 0 163.366 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -159 0 -159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.279.473 5.160.142 2.543.170 1.157.847Finansman Giderleri24 -2.006.356 -909.094 -782.811 -398.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.273.117 4.251.048 1.760.359 759.241Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.767.467 -1.021.790 -448.628 -173.149Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.982.725 -724.756 -417.897 -169.818Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 215.258 -297.034 -30.731 -3.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092DÖNEM KARI (ZARARI)13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,59370000 0,14190000 0,05770000 0,02580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.535.083 -11.575.578Dönem Karı (Zararı)13.505.650 3.229.258Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.505.650 3.229.258Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.509.317 4.250.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.500.096 1.581.274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.299.548 383.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.299.548 383.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.281.167 -330.705Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-330.705Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.281.167Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler824.405 1.594.505Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 4.767.467 1.021.790Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.366 159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.636.345 -17.282.308Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.943.610 15.961.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.943.610 15.890.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.813.971 -5.988.172Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.813.395 -11.837.052Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.179.620 -4.107.156İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.012.116 -2.839.322İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.167.504 -1.267.834Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.244.989 -11.311.615Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.378.622 -9.802.484Alınan Faiz271.371 311.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -225.373 -541.010Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.889.537 -1.543.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-338.847 -701.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.366 200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -502.213 -701.750-1.552.538 -85.032YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.537.958 -14.711.143Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi645.459 511.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.183.417 -14.199.418DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.094.328 27.936.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.277.745 13.737.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.277.745 24.094.328Ticari Alacaklar26.163.419 17.336.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.163.419 17.336.035Diğer Alacaklar120.234 41.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 120.234 41.295Stoklar7 37.910.153 34.096.758Peşin Ödenmiş Giderler8 7.496.177 1.628.396Diğer Dönen Varlıklar11 1.914.353 43.971ARA TOPLAM106.882.081 77.240.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.882.081 77.240.783DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 12.823.439 13.384.428Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.824.809 3.092.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 206.817 376.098Peşin Ödenmiş Giderler8 1.636 4.767Ertelenmiş Vergi Varlığı25 411.972 178.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.268.673 17.035.717TOPLAM VARLIKLAR123.150.754 94.276.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 0 1.105.740Ticari Borçlar28.668.454 15.854.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 21.675.792 13.383.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.992.662 2.471.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 387.998 328.982Diğer Borçlar5.949.816