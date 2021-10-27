***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 19:01
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 219.245.590 179.485.660 76.605.377 58.233.245
Satışların Maliyeti
16 -194.822.785 -169.470.452 -71.881.838 -54.286.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.422.805 10.015.208 4.723.539 3.947.026
BRÜT KAR (ZARAR)
24.422.805 10.015.208 4.723.539 3.947.026
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.758.265 -3.754.383 -1.211.434 -851.427
Pazarlama Giderleri
18 -506.651 -486.243 -97.355 -202.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.315.639 11.498.512 271.109 5.048.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.357.421 -12.112.793 -1.306.055 -6.783.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.116.107 5.160.301 2.379.804 1.158.006
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 163.366 0 163.366 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -159 0 -159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.279.473 5.160.142 2.543.170 1.157.847
Finansman Giderleri
24 -2.006.356 -909.094 -782.811 -398.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.273.117 4.251.048 1.760.359 759.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.767.467 -1.021.790 -448.628 -173.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.982.725 -724.756 -417.897 -169.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 215.258 -297.034 -30.731 -3.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.505.650 3.229.258 1.311.731 586.092
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,59370000 0,14190000 0,05770000 0,02580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.535.083 -11.575.578
Dönem Karı (Zararı)
13.505.650 3.229.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.505.650 3.229.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.509.317 4.250.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.500.096 1.581.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.299.548 383.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.299.548 383.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.281.167 -330.705
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-330.705
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.281.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
824.405 1.594.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.767.467 1.021.790
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.366 159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.636.345 -17.282.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.943.610 15.961.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 71.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.943.610 15.890.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.813.971 -5.988.172
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.813.395 -11.837.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.179.620 -4.107.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.012.116 -2.839.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.167.504 -1.267.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.244.989 -11.311.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.378.622 -9.802.484
Alınan Faiz
271.371 311.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -225.373 -541.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.889.537 -1.543.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-338.847 -701.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.366 200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -502.213 -701.750
-1.552.538 -85.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.537.958 -14.711.143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
645.459 511.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.183.417 -14.199.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.094.328 27.936.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.277.745 13.737.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.277.745 24.094.328
Ticari Alacaklar
26.163.419 17.336.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.163.419 17.336.035
Diğer Alacaklar
120.234 41.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 120.234 41.295
Stoklar
7 37.910.153 34.096.758
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.496.177 1.628.396
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.914.353 43.971
ARA TOPLAM
106.882.081 77.240.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.882.081 77.240.783
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 12.823.439 13.384.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.824.809 3.092.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 206.817 376.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.636 4.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 411.972 178.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.268.673 17.035.717
TOPLAM VARLIKLAR
123.150.754 94.276.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 0 1.105.740
Ticari Borçlar
28.668.454 15.854.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 21.675.792 13.383.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.992.662 2.471.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 387.998 328.982
Diğer Borçlar
5.949.816