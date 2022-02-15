***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 341.039.130 260.580.380Satışların Maliyeti16 -302.025.142 -243.441.575TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.013.988 17.138.805BRÜT KAR (ZARAR)39.013.988 17.138.805Genel Yönetim Giderleri17 -7.764.127 -5.463.274Pazarlama Giderleri18 -765.047 -630.063Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 11.287.523 3.395.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -14.633.202 -3.886.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.139.135 10.554.482Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 164.014 815Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -14.605FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.303.149 10.540.692Finansman Giderleri24 -2.283.630 -994.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.019.519 9.545.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.458.255 -2.204.547Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -7.324.666 -2.043.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 866.411 -161.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.561.264 7.341.253DÖNEM KARI (ZARARI)18.561.264 7.341.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.561.264 7.341.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 26 0,81590000 0,32270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.967.715 303.196Dönem Karı (Zararı)18.561.264 7.341.253Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.561.264 7.341.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.031.005 5.601.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 2.022.023 2.103.964Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 3.717.008 1.088.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.124.433 -337.705Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-337.705Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.124.433Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.873.300 527.910Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 6.458.255 2.204.547Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22,23 -164.014 13.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.998.744 -10.687.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.904.936 23.368.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-768.795 71.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.136.141 23.297.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.196.297 224.189Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.484.991 -20.329.370Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.176.681 -7.415.382İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.425.373 -8.971.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.248.692 1.556.096Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.438.305 -6.535.992Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.591.013 2.254.858Ödenen Temettüler15 -6.476.933 0Alınan Faiz414.680 338.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -253.749 -583.986Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -6.307.296 -1.705.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.149.072 -1.276.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,22,23 166.366 2.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.315.438 -1.278.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.644.853 -2.008.153Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.644.853 -2.008.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.173.790 -2.981.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.311 -860.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.204.101 -3.842.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.094.328 27.936.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.298.429 24.094.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.298.429 24.094.328Ticari Alacaklar27.243.880 17.336.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 768.795 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.475.085 17.336.035Diğer Alacaklar68.766 41.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 68.766 41.295Stoklar7 30.611.767 34.096.758Peşin Ödenmiş Giderler7.537.440 1.628.396İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.537.440 1.628.396Diğer Dönen Varlıklar11 2.307.924 43.971ARA TOPLAM122.068.206 77.240.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR122.068.206 77.240.783DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.072.757 13.384.428Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.735.604 3.092.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 161.768 376.098Peşin Ödenmiş Giderler8 596 4.767Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 178.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.970.725 17.035.717TOPLAM VARLIKLAR146.038.931 94.276.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 0 1.105.740Ticari Borçlar24.938.169 15.854.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 22.808.821 13.383.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.129.348 2.471.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 517.010 328.982Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 9.504.320 5.550.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 14.369.057 556.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.334.631 1.317.261Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.461.623 1.201.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 5.062.609 1.407.040ARA TOPLAM59.187.419 27.322.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.187.419 27.322.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.169.731 1.969.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.169.731 1.969.454Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 164.297 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.334.028 1.969.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.521.447 29.292.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.517.484 64.984.386Ödenmiş Sermaye15 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.928.575 3.479.808Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.928.575 3.479.808Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 11.151.021 4.577.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.222.446 -1.097.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.501.076 1.636.756Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı18.561.264 7.341.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.517.484 64.984.386TOPLAM KAYNAKLAR146.038.931 94.276.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -701.910 4.577.126 1.187.299 20.096.719 8.397.200 58.038.541 58.038.541 58.038.541Transferler449.457 7.947.743 -8.397.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-395.408 7.341.253 6.945.845 6.945.845 6.945.845Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -1.097.318 4.577.126 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -1.097.318 4.577.126 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386Transferler864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125.128 6.573.895 18.561.264 25.010.031 25.010.031 25.010.031Kar Payları-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 -1.222.446 11.151.021 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.561.264 7.341.253DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.448.767 -395.408Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 7.826.118 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -168.641 -494.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.208.710 98.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.208.710 98.852Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.448.767 -395.408TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.010.031 6.945.845Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25.010.031 6.945.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001939BIST