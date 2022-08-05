***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 300.183.694 142.640.213 185.721.680 76.456.518Satışların Maliyeti15 -261.309.804 -122.940.947 -163.420.433 -63.702.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.873.890 19.699.266 22.301.247 12.753.863BRÜT KAR (ZARAR)38.873.890 19.699.266 22.301.247 12.753.863Genel Yönetim Giderleri16 -6.721.384 -4.546.831 -3.416.957 -2.001.375Pazarlama Giderleri17 -894.960 -409.296 -658.672 -292.363Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.329.406 6.812.064 348.324 2.822.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -6.734.411 -3.818.900 -5.544.851 -1.696.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.852.541 17.736.303 13.029.091 11.586.419Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 2.000 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.854.541 17.736.303 13.029.091 11.586.419Finansman Giderleri23 -390.601 -1.223.545 -210.259 -1.109.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.463.940 16.512.758 12.818.832 10.476.591Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.271.738 -4.318.839 -2.872.540 -2.933.098Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -6.192.096 -4.564.828 -2.546.260 -3.311.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -79.642 245.989 -326.280 377.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493DÖNEM KARI (ZARARI)21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 25 0,93150000 0,53600000 0,43720000 0,33160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.597.344 12.244.851Dönem Karı (Zararı)21.192.202 12.193.919Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.192.202 12.193.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.145.319 10.387.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.044.655 1.009.641Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.763.958 1.838.877Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-306.330 620.824Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-306.330Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler620.824Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.373.298 2.599.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.271.738 4.318.839Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.000 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.104.542 -7.798.787Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.510.966 -17.454.875İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)768.795 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.279.761 -17.454.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.076.638 -4.502.079Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.219.555 -1.225.143Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.330.243 12.505.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.465.376 6.770.649İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.135.133 5.735.253Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.967.140 2.877.408Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.767.021 14.782.590Alınan Faiz306.330 128.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -144.190 -91.200Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.992.463 -2.575.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-685.126 -387.298Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -687.126 -387.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 18.147.258Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.103.426Ödenen Faiz0 -749.316YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.282.470 30.004.811Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.061.497 1.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.343.967 30.006.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.298.429 24.094.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.954.462 54.100.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.954.462 54.298.429Ticari Alacaklar34.184.384 27.243.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 0 768.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 34.184.384 26.475.085Diğer Alacaklar46.075 68.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 46.075 68.766Stoklar7 34.831.322 30.611.767Peşin Ödenmiş Giderler8 26.981.362 7.537.440Diğer Dönen Varlıklar11 963.677 2.307.924ARA TOPLAM120.961.282 122.068.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR120.961.282 122.068.206DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 20.942.836 21.072.757Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.557.195 2.735.604Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 112.569 161.768Peşin Ödenmiş Giderler8 250 596TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.612.850 23.970.725TOPLAM VARLIKLAR144.574.132 146.038.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar21.622.300 24.938.169İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,5 17.616.480 22.808.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.005.820 2.129.348Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 670.020 517.010Diğer Borçlar14.773.434 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 14.645.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 127.703 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 3.021.828 9.504.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.399.113 14.369.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.534.264 2.334.631Kısa Vadeli Karşılıklar3.362.191 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.362.191 2.461.623Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.053.084 5.062.609ARA TOPLAM51.436.234 59.187.419TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.436.234 59.187.419UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.782.360 3.169.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.782.360 3.169.731Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 173.886 164.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.956.246 3.334.028TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.392.480 62.521.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.181.652 83.517.484Ödenmiş Sermaye14 22.750.000 22.750.000Sermaye Düzeltme Farkları14 1.732.107 1.732.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.673.576 9.928.575Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.673.576 9.928.575Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 11.151.021 11.151.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.477.445 -1.222.446Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.789.305 2.501.076Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.044.462 28.044.462Net Dönem Karı veya Zararı21.192.202 18.561.264TOPLAM ÖZKAYNAKLAR88.181.652 83.517.484TOPLAM KAYNAKLAR144.574.132 146.038.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386Transferler864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-113.587 12.193.919 12.080.332 12.080.332 12.080.332Kar Payları-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.210.905 2.501.076 28.044.462 12.193.919 70.587.785 70.587.785 70.587.785Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484Transferler2.288.229 16.273.035 -18.561.264 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-254.999 21.192.202 20.937.203 20.937.203 20.937.203Kar Payları-16.273.035 -16.273.035 -16.273.035 -16.273.035Dönem Sonu Bakiyeler22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.477.445 4.789.305 28.044.462 21.192.202 88.181.652 88.181.652 88.181.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-254.999 -113.587 -30.331 -54.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -325.052 -146.538 -33.275 -72.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 70.053 32.951 2.944 18.216Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri70.053 32.951 2.944 18.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-254.999 -113.587 -30.331 -54.648TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.937.203 12.080.332 9.915.961 7.488.845Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.937.203 12.080.332 9.915.961 7.488.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052494BIST