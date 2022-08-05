***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:13
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 300.183.694 142.640.213 185.721.680 76.456.518
Satışların Maliyeti
15 -261.309.804 -122.940.947 -163.420.433 -63.702.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.873.890 19.699.266 22.301.247 12.753.863
BRÜT KAR (ZARAR)
38.873.890 19.699.266 22.301.247 12.753.863
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.721.384 -4.546.831 -3.416.957 -2.001.375
Pazarlama Giderleri
17 -894.960 -409.296 -658.672 -292.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.329.406 6.812.064 348.324 2.822.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.734.411 -3.818.900 -5.544.851 -1.696.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.852.541 17.736.303 13.029.091 11.586.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.000 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.854.541 17.736.303 13.029.091 11.586.419
Finansman Giderleri
23 -390.601 -1.223.545 -210.259 -1.109.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.463.940 16.512.758 12.818.832 10.476.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.271.738 -4.318.839 -2.872.540 -2.933.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.192.096 -4.564.828 -2.546.260 -3.311.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -79.642 245.989 -326.280 377.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) 25 0,93150000 0,53600000 0,43720000 0,33160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.597.344 12.244.851
Dönem Karı (Zararı)
21.192.202 12.193.919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.192.202 12.193.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.145.319 10.387.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.044.655 1.009.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.763.958 1.838.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-306.330 620.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-306.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
620.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.373.298 2.599.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.271.738 4.318.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.104.542 -7.798.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.510.966 -17.454.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
768.795 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.279.761 -17.454.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.076.638 -4.502.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.219.555 -1.225.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.330.243 12.505.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.465.376 6.770.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.135.133 5.735.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.967.140 2.877.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.767.021 14.782.590
Alınan Faiz
306.330 128.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -144.190 -91.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.992.463 -2.575.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-685.126 -387.298
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -687.126 -387.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 18.147.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.103.426
Ödenen Faiz
0 -749.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.282.470 30.004.811
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.061.497 1.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.343.967 30.006.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.298.429 24.094.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.954.462 54.100.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.954.462 54.298.429
Ticari Alacaklar
34.184.384 27.243.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 0 768.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.184.384 26.475.085
Diğer Alacaklar
46.075 68.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 46.075 68.766
Stoklar
7 34.831.322 30.611.767
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.981.362 7.537.440
Diğer Dönen Varlıklar
11 963.677 2.307.924
ARA TOPLAM
120.961.282 122.068.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.961.282 122.068.206
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 20.942.836 21.072.757
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.557.195 2.735.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 112.569 161.768
Peşin Ödenmiş Giderler
8 250 596
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.612.850 23.970.725
TOPLAM VARLIKLAR
144.574.132 146.038.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
21.622.300 24.938.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 17.616.480 22.808.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.005.820 2.129.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 670.020 517.010
Diğer Borçlar
14.773.434 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 14.645.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 127.703 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 3.021.828 9.504.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.399.113 14.369.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.534.264 2.334.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.362.191 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.362.191 2.461.623
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.053.084 5.062.609
ARA TOPLAM
51.436.234 59.187.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.436.234 59.187.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.782.360 3.169.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.782.360 3.169.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 173.886 164.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.956.246 3.334.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.392.480 62.521.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.181.652 83.517.484
Ödenmiş Sermaye
14 22.750.000 22.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.732.107 1.732.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.673.576 9.928.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.673.576 9.928.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 11.151.021 11.151.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.477.445 -1.222.446
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.789.305 2.501.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.044.462 28.044.462
Net Dönem Karı veya Zararı
21.192.202 18.561.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.181.652 83.517.484
TOPLAM KAYNAKLAR
144.574.132 146.038.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.097.318 1.636.756 28.044.462 7.341.253 64.984.386 64.984.386 64.984.386
Transferler
864.320 6.476.933 -7.341.253 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.587 12.193.919 12.080.332 12.080.332 12.080.332
Kar Payları
-6.476.933 -6.476.933 -6.476.933 -6.476.933
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 4.577.126 -1.210.905 2.501.076 28.044.462 12.193.919 70.587.785 70.587.785 70.587.785
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.222.446 2.501.076 28.044.462 18.561.264 83.517.484 83.517.484 83.517.484
Transferler
2.288.229 16.273.035 -18.561.264 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.999 21.192.202 20.937.203 20.937.203 20.937.203
Kar Payları
-16.273.035 -16.273.035 -16.273.035 -16.273.035
Dönem Sonu Bakiyeler
22.750.000 1.732.107 11.151.021 -1.477.445 4.789.305 28.044.462 21.192.202 88.181.652 88.181.652 88.181.652
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.192.202 12.193.919 9.946.292 7.543.493
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.999 -113.587 -30.331 -54.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -325.052 -146.538 -33.275 -72.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 70.053 32.951 2.944 18.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.053 32.951 2.944 18.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-254.999 -113.587 -30.331 -54.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.937.203 12.080.332 9.915.961 7.488.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.937.203 12.080.332 9.915.961 7.488.845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052494
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