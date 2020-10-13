***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2020 14:53
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 18.08.2020
Genel Kurul Tarihi 18.09.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2019 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 18/08/2020 tarih ve 2020/08 numaralı, Şirketin 2019 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması, Yıl içerisinde TTK 363'ncü maddesi gereği ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim kurulu Üyeliğine atanan Ali YILDIZ'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar uzatılması hakkında karar alınması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi,
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK_TOPLANTI ILANI_2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.10.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 13 Ekim 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881173
BIST