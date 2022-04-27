***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SİLİVRİAdres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 2021 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 27/04/2022 tarih ve 2022/05 numaralı, Şirketin 2021 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması12 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK_TOPLANTI ILANI_2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin, 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır.Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024254BIST