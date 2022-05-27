***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SİLİVRİAdres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması5 - 2021 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 27/04/2022 tarih ve 2022/05 numaralı, Şirketin 2021 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması12 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi16 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK_TOPLANTI ILANI_2021.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2021 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.00 de , Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılmıştır.Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032909BIST