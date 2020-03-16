***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.03.2020 14:29
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" Yaygın ve Süreklililik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin, 16 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ilişkili taraf olan Thales France DIS S.A.'dan 2020 yılında gerçekleştireceği alımlarının, 2020 yılı satışların maliyetine oranının %10'u geçeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, sözkonu alımların 2019 yılında olduğu gibi, emsal fiyatla yapılacağı değerlendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829333
BIST
15:4588.536
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318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,15
|10.942.045
|% 8,49
|
|RTALB
|2,95
|78.500.233
|% 8,06
|
|YAPRK
|6,36
|788.208
|% 4,78
|
|VKING
|3,72
|8.029.893
|% 4,20
|
|TOASO
|19,35
|18.983.346
|% -10,00
|
|BRISA
|6,75
|1.966.067
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.470.125
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.817.154
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|278.571
|% -10,00
|
|ASELS
|23,28
|505.134.066
|% -8,56
|
|THYAO
|8,46
|445.423.870
|% -7,44
|
|GARAN
|8,30
|368.340.674
|% -7,88
|
|ECILC
|3,68
|202.201.540
|% -9,36
|
|YKBNK
|2,08
|138.738.023
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.551.725
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|62.692.671
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|138.738.023
|% -5,88
|
|KRDMD
|1,91
|112.067.962
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,13
|64.624.360
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8638
|7,9033
|% 1,50
|
|Frank
|6,7597
|6,8004
|% 2,01
|
|Riyal
|1,7011
|1,7097
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|-65,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-8,28
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.037
|2.091
|-32,57
|
|Yarım
|984
|1.011
|-15,76
|
|Çeyrek
|494
|506
|-7,87
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,43
|-2,32
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,37
|
|B. Petrol
|30,15
|30,15
|-3,70
|
Seans Raporu
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6434, 46 kaybederek (% -7.07 ) 84, 546
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15:57XEUR
EURO serbest piyasada 7.15 liradan (ALIŞ) işlem
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15:57XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 6.41 liradan (ALIŞ) işlem