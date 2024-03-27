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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

27.03.2024 12:08
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" Yaygın ve Süreklililik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.
  
Şirketimizin, 26 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ilişkili taraf olan Thales France DIS S.A.'dan 2024 yılında gerçekleştireceği alımlarının, 2024 yılı satışların maliyetine oranının %10'u geçeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, sözkonu alımların 2023 yılında olduğu gibi, emsal fiyatla yapılacağı değerlendirilmiştir
26 Mart 2024 tarihinde genel şablon kullanılarak yapılan sözkonusu açıklama, İlişkili Taraf İşlemleri şablonu kullanılarak tekrar yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263076


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Brent Pet. 85,10 85,10 % 0,66  
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