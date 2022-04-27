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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2022 16:26
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İ


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683
D Grubu, PKART, TREPKRT00018 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 17.10.2022 19.10.2022 18.10.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (tekl
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ACSEL 47,42 55.085.892 % 9,97  
PKART 17,11 11.998.669 % 9,96  
MZHLD 39,78 6.975.681 % 9,95  
ETILR 8,84 10.398.338 % 9,95  
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Riyal 3,9424 3,9622 % 0,26  
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Altın Gr. 901 901 -4,96  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 -0,10  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,01  
B. Petrol 104 104 -0,46  
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