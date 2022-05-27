***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683D Grubu, PKART, TREPKRT00018 Peşin 0,7152982 71,52982 10 0,6437683 64,37683Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 17.10.2022 17.10.2022 19.10.2022 18.10.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042 0 0D Grubu, PKART, TREPKRT00018 0 0Ek Açıklamalar· İlgili dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre vergi sonrası net karın 18.561.264 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre ise 20.238.793 TL olduğuna,· 2021 faaliyet dönemi karının %100 oranında nakden dağıtılmasına,· SPK hükümlerine göre hazırlanmış net dönem karının, kar dağıtımına esas olarak belirlenmesine,· TTK'nunun ilgili hükmü gereği, yasal net dönem karı üzerinden %5 oranında 1.011.939,65 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,· Dönem içinde yapılan 1.342 TL'lik bağışın dikkate alınarak, kar dağıtım matrahının 17.550.666,40 TL olarak tespit edilmesine ve bu matrah üzerinden %20 oranında nakden 1. Temettü ayrılmasına,· Kalan tutar üzerinden 12.762.901,02 TL 2. Temettü ve 1.276.290,10 TL 2. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,· Toplam olarak hesaplanan brüt 16.273.034,29 TL nakdi temettünün ortaklara 17 Ekim 2022 tarihinde ödenmesine ( A,B,C,D grubu paylar için hisse başı brüt 0,7152982 TL , %71,53. A, B, C, D grubu paylar için %10 stopaj uygulanmasına )Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 22.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.501.075,69Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 25.019.519,32 27.644.021,244. Vergiler ( - ) 6.458.255,27 7.405.228,165. Net Dönem Kârı 18.561.264,05 20.238.793,086. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.011.939,65 1.011.939,658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.549.324,4 19.226.853,43Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 17.549.324,4 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.342 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.550.666,4 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.510.133,28 0* Nakit 3.510.133,28 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.762.901,02 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.276.290,1 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.435.281,62 0 8,18 0,6437684 64,37684B Grubu 1.318.115,78 0 7,51 0,6437684 64,37684C Grubu 175.748,77 0 1 0,6437684 64,37684D Grubu 11.716.584,69 0 66,76 0,6437684 64,37684TOPLAM 14.645.730,87 0 83,45 0,6437684 64,37684Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032911BIST