***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
12.09.2022 18:15
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,1
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 14.537.680
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0
1) Katılım Finans İlke
14:283.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:2818,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2470
En Düşük
18,2119
14:2818,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1340
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:281.014,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.014,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.865.452
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.356.136
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|3.293.089.169
|% 9,98
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|47.709.815
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,52
|9.960.717.513
|% 5,77
|
|YKBNK
|9,69
|8.958.257.533
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,11
|7.787.209.011
|% -3,51
|
|THYAO
|76,15
|7.431.211.036
|% 1,60
|
|EREGL
|33,58
|5.645.746.804
|% 0,54
|
|YKBNK
|9,69
|8.958.257.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,34
|3.462.539.645
|% -0,19
|
|ISCTR
|12,11
|7.787.209.011
|% -3,51
|
|AKBNK
|18,52
|9.960.717.513
|% 5,77
|
|KRDMD
|16,31
|4.748.655.167
|% 6,53
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2365
|18,2470
|% 0,18
|
|Euro
|18,5678
|18,5827
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3389
|21,4459
|% 0,50
|
|Frank
|19,1489
|19,2642
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8411
|4,8653
|% 0,10
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,17
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.828
|6.875
|19,00
|
|Yarım
|3.327
|3.361
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,14
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43KRDMB
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 438, 345 adet işlem
-
14:42ULUFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 908, 000 adet işlem
-
14:41VAKBN
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 520, 122 adet işlem
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, HEKTS
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GARAN, KRDMD