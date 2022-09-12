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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

12.09.2022 18:15
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,1
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 14.537.680
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0

1) Katılım Finans İlke
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ROYAL 6,93 2.224.495 % 10,00  
NTHOL 13,53 146.865.452 % 10,00  
RODRG 36,54 2.356.136 % 9,99  
COSMO 39,64 816.425 % 9,99  
HALKB 16,64 3.293.089.169 % 9,98  
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14:28 Alış Satış %  
Dolar 18,2365 18,2470 % 0,18  
Euro 18,5678 18,5827 % 0,73  
Sterlin 21,3389 21,4459 % 0,50  
Frank 19,1489 19,2642 % 0,60  
Riyal 4,8411 4,8653 % 0,10  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 3,95  
Altın Gr. 1.014 1.014 3,17  
Cumhuriyet 6.788 6.891 19,00  
Tam 6.828 6.875 19,00  
Yarım 3.327 3.361 11,00  
Çeyrek 1.669 1.680 4,00  
Gümüş.Ons 19,87 19,90 0,09  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,04  
B. Petrol 95,14 95,14 1,14  
Seans Raporu 14:28
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