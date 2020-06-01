***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 17:16
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Philippe Yves Cambriel Şirketimiz Yönetim Kurulundan istifa etmiş ve mevcut Başkan Yardımcımız Fabrice Bourdiex Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.
Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Yıldız, 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, bu görevinden ayrılarak Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Ali Yıldız ayrıca, aynı tarihten itibaren Thales Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilmiştir.
1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürlüğüne ise, daha önce Şirketimizde Planlama Bölümü Temel Süreç Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Özlem Akkaya getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848137
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 380,69
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4746
|8,5171
|% 0,93
|
|Frank
|7,0513
|7,0938
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8089
|1,8180
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,22
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|29,40
|
|Tam
|2.535
|2.576
|26,10
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|20,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,28
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|38,18
|38,18
|0,34
|