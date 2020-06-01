***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPhilippe Yves Cambriel Şirketimiz Yönetim Kurulundan istifa etmiş ve mevcut Başkan Yardımcımız Fabrice Bourdiex Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Yıldız, 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, bu görevinden ayrılarak Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Ali Yıldız ayrıca, aynı tarihten itibaren Thales Türkiye Ülke Direktörlüğü görevine getirilmiştir.1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürlüğüne ise, daha önce Şirketimizde Planlama Bölümü Temel Süreç Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Özlem Akkaya getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848137BIST