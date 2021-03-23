***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 14:52
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 23 Mart 2021 tarihinde, toplam değeri 12.747.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.
Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919941
BIST
16:501.415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 37,56
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:507,8995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0405
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:509,3976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0638
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
16:50441,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 441,17
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PEKGY
|2,20
|51.694.804
|% 10,00
|
|BRISA
|29,26
|67.785.351
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|66.980.203
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,66
|437.796.212
|% -3,17
|
|EMKEL
|2,60
|8.527.017
|% -1,89
|
|AVHOL
|8,92
|7.581.979
|% -1,55
|
|BJKAS
|5,85
|238.927.726
|% -1,52
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|SASA
|48,00
|1.270.814.011
|% 9,99
|
|FROTO
|211,00
|819.023.312
|% 3,90
|
|SISE
|7,30
|791.936.012
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,96
|789.147.473
|% 3,33
|
|GARAN
|7,27
|6.073.937.677
|% 1,11
|
|TSKB
|1,46
|319.577.295
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,26
|492.629.633
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,20
|226.188.426
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|306.205.203
|% 3,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8956
|7,8995
|% -0,51
|
|Euro
|9,3657
|9,3976
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,8339
|10,8882
|% -0,50
|
|Frank
|8,4330
|8,4838
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1070
|2,1175
|% -0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
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