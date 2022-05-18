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***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2022 14:20
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  arasında 18 Mayıs 2022  tarihinde, toplam değeri 7.059.715 Euro olan akıllı kart satış anlaşması imzalanmıştır.
   
Hissedarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031114


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 53,90 12.096.033 % 0,00  
ADEL 24,00 3.145.941 % 0,00  
ADESE 0,77 33.947.080 % 0,00  
AEFES 30,24 59.324.991 % 0,00  
AKFGY 2,88 89.739.717 % 0,00  
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Dolar 15,8396 15,8630 % -0,47  
Euro 16,7305 16,7640 % 0,46  
Sterlin 19,7110 19,8098 % 0,59  
Frank 16,2291 16,3268 % 1,13  
Riyal 4,2154 4,2365 % -0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 23,13  
Altın Gr. 938 938 8,13  
Cumhuriyet 6.288 6.383 54,00  
Tam 6.245 6.406 48,89  
Yarım 3.019 3.099 23,65  
Çeyrek 1.514 1.549 11,83  
Gümüş.Ons 21,81 21,83 0,39  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 0,17  
B. Petrol 107 107 -2,51  
Seans Raporu 18:05
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