***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 18:06
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" Yaygın ve Süreklililik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin, 13 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ilişkili taraf olan Thales France DIS S.A.'dan 2023 yılında gerçekleştireceği alımlarının, 2023 yılı satışların maliyetine oranının %10'u geçeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, sözkonu alımların 2022 yılında olduğu gibi, emsal fiyatla yapılacağı değerlendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123570
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9809
En Düşük
18,9369
18:0520,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.166,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9666
|18,9818
|% 0,08
|
|Euro
|20,3387
|20,3738
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,0294
|23,1449
|% -0,02
|
|Frank
|20,7185
|20,8433
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0395
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.877
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem