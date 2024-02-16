***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 18:22
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134.üncü maddesi uyarınca 2022 dönemine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden tam inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250154
BIST
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18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
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9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1185
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8438
En Düşük
30,2546
18:0533,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
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33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
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1.997,55
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8347
|30,8438
|% 0,39
|
|Euro
|33,2257
|33,2411
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,7625
|38,9569
|% 0,46
|
|Frank
|34,8689
|35,0789
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1984
|8,2395
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,44
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,30
|908,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,74
|954,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,32
|83,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,61
|2.014,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de