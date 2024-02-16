***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134.üncü maddesi uyarınca 2022 dönemine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden tam inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250154BIST