***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 11:48
***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" Yaygın ve Süreklililik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır. Şirketimizin konu ile ilgili hazırlamış olduğu raporun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.
Şirketimizin, 26 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ilişkili taraf olan Thales France DIS S.A.'dan 2024 yılında gerçekleştireceği alımlarının, 2024 yılı satışların maliyetine oranının %10'u geçeceği öngörülmüştür. Bununla birlikte, sözkonu alımların 2023 yılında olduğu gibi, emsal fiyatla yapılacağı değerlendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262406
BIST
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13:538.869
En Düşük
|Değişim
|: -1,78%
|| -160,59
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5332,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0883
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5334,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1105
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:532.274,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 31,08
|Açılış
|: 2.274,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.275,01
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:53
|AKENR
|11,66
|21.475.108
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.023.013
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.393.718
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,00
|16.133.599
|% -52,89
|
|PEKGY
|12,71
|629.372.312
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.850.513
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.596.945.021
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,37
|3.476.988.425
|% -7,25
|
|AKBNK
|44,52
|3.142.186.114
|% 0,99
|
|ISCTR
|11,37
|2.751.589.989
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,37
|3.476.988.425
|% -7,25
|
|ISCTR
|11,37
|2.751.589.989
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,64
|965.216.071
|% -0,82
|
|YKBNK
|26,98
|2.693.940.031
|% -0,52
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1883
|32,1949
|% 0,28
|
|Euro
|34,9839
|34,9931
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,8242
|41,0289
|% -0,44
|
|Frank
|35,8185
|35,9980
|% -0,71
|
|Riyal
|8,6029
|8,6460
|% -0,57
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|904,27
|905,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,58
|1.006,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,96
|85,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,44
|2.199,10
|% 0,66
|